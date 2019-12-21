Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»

Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»
Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

 Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН

Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН
Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

 Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя

Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»

Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»
Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

 Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН

Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН
Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

 Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя

Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя
13:48   21 Декабря 2019
Экономика

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут контракт о транзите газа по новой ГТС Украины на пять лет

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут контракт о транзите газа по новой ГТС Украины на пять лет

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут договор о транзите газа на пять лет, в размере более 40 миллиардов кубометров ежегодно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в «Газпроме».

По данным издания, в следующем году объем транзита газа составить 65 миллиардов кубометров, а в 2021–2024 годах по 40 миллиардов кубометров. Данную информацию ранее сообщили также СМИ Украины.

Срок действующего между компаниями контракта истекает в этом году. Новый же договор «Газпром» заключит уже с независимым оператором ГТС Украины, согласно европейским правилам.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#россия #украина #нафтогаз #газпром

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...