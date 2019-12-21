«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут контракт о транзите газа по новой ГТС Украины на пять лет

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут договор о транзите газа на пять лет, в размере более 40 миллиардов кубометров ежегодно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в «Газпроме».

По данным издания, в следующем году объем транзита газа составить 65 миллиардов кубометров, а в 2021–2024 годах по 40 миллиардов кубометров. Данную информацию ранее сообщили также СМИ Украины.

Срок действующего между компаниями контракта истекает в этом году. Новый же договор «Газпром» заключит уже с независимым оператором ГТС Украины, согласно европейским правилам.