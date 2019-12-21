«Газпром» раскрыл условия соглашений с Украиной по транзиту газа

«Газпром» подпишет с украинским правительством мировое соглашение, предполагающие отмену претензий Антимонопольного комитета Украины. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины», — цитирует его слова агентство.

Он подчеркнул, что «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межпарламентское соглашение, а «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы.

По данным агенства, «Нафтогаз» выступит агентом «Газпрома» при организации транзита и примет на себя риски переходного периода.

По словам Миллера, транспортные мощности будут забронированы на пять лет в объеме 225 миллиардов кубометров, в том числе 65 миллиардов кубометров на 2020 год и по 40 миллиардов кубометров на последующие годы «при условии установления конкурентного тарифа».