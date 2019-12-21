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13:53   21 Декабря 2019
Россия

«Газпром» раскрыл условия соглашений с Украиной по транзиту газа

«Газпром» раскрыл условия соглашений с Украиной по транзиту газа

«Газпром» подпишет с украинским правительством мировое соглашение, предполагающие отмену претензий Антимонопольного комитета Украины. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины», — цитирует его слова агентство. 

Он подчеркнул, что «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межпарламентское соглашение, а «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы.

По данным агенства, «Нафтогаз» выступит агентом «Газпрома» при организации транзита и примет на себя риски переходного периода. 

По словам Миллера, транспортные мощности будут забронированы на пять лет в объеме 225 миллиардов кубометров, в том числе 65 миллиардов кубометров на 2020 год и по 40 миллиардов кубометров на последующие годы «при условии установления конкурентного тарифа».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #нафтогаз #миллер #газпром #общество

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