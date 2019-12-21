«Новая газета» в «Фигурантах» вырезала сожаления Губайдулина о нападении на полицейского

«Новая газета» выпустила фильм «Фигуранты», посвященный участникам «московского дела», где снова попыталась обратить внимание общества на летние митинги и беспорядки в Москве, организованные незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму. В частности, в фильме рассказывалось о фигуранте «московского дела» Айдаре Губайдулине, побоявшемся ответственности за свой поступок и бежавшем из России в Литву, попросив у властей политического убежища. Примечательны слова юноши о том, что если бы он знал об ответственности наперед, то не бросил бы бутылку в полицейского. Правда, «Новая газета» в своем фильме об этом умолчала.

Летние уличные акции в Москве сопровождались массовыми погромами и бесчинствами. Жители столицы во время одного из митингов сообщали о побитых машинах и дымовых шашках. В частности, после акции 27 июля были арестованы 30 человек, среди них – Айдар Губайдулин. Его задержали в Москве в ночь на 9 августа за брошенную в сотрудника полиции пластиковую бутылку.

Басманный суд Москвы арестовал юношу до 9 октября. В сентябре обвинение Губайдулину смягчили с первоначальной 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») на ч.1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»), а также сменили арест на подписку о невыезде. Губайдулин воспользовался послаблением и трусливо бежал из России в Литву, где у него были люди, которые помогли укрыться от правосудия, о чем юноша заявлял в интервью «Радио свобода» (признана иноагентом).

В середине октября молодой человек бежал в Вильнюс, после чего его объявили в международный розыск.

«Новая газета» в фильме «Фигуранты» рассказала и о Губайдулине. О броске бутылки в сотрудника Росгвардии юноша в интервью «НГ» говорит с гордостью.

«Когда на твоих глазах избивают людей дубинками, у тебя возникает какое-то ощущение бессилия, от одной этой мысли так мерзко, что бросок бутылки это было такое спонтанное, эмоциональное решение, чтобы сделать хоть что-то», - сообщил фигурант «московского дела».

Речь взята из ноябрьского интервью Губайдулина «Новой газете». Примечательно, что из «Фигурантов» вырезан момент, где юноша признается в неготовности второй раз проявить агрессию в отношении полицейских из-за жесткости наказания.

Аналогичное заявление молодой человек сделал в интервью «Радио Свободе».

Странно, что молодой человек, требующий выполнения законов от власти, не знает законодательства и не знает о наказании, предусмотренном за нападение на полицейских.

В фильме «Новой газеты» фигурируют и другие участники московских беспорядков, уже понесшие наказание или ожидающие решения суда. В частности, «НГ» рассказывает о Егоре Жукове, «герое» московского дела, получившем условный срок за призывы экстремистского характера. В случае с Жуковым, Губайдулиным и остальными журналисты «Новой» пытаются распространить мнение о том, что фигуранты «московского дела» на самом деле невинные жертвы. «Новая газета» в очередной раз исказила информацию, специально приведя не все слова Айдара, чтобы зрители не поняли, что юноша пожалел о содеянном.