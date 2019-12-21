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13:38   21 Декабря 2019
Россия

Глава «Нафтогаза» счел санкции США в отношении Nord Stream лучшим предновогодним подарком

Глава «Нафтогаза» счел санкции США в отношении Nord Stream лучшим предновогодним подарком

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал санкции США против «Северного потока — 2» и военную помощь Украине лучшим предновогодним подарком.

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены расходы на «противодействие России», санкции против «Северного потока 2» и военную помощь Украине. Санкции будут распространятся на суда, занимающиеся укладкой трубопроводов «Северного» и «Турецкого» потоков на глубине более 30 метров.

Украина, Польша, Литва Латвия и США активно выступают против строительства газопровода, так как по их мнению проект угрожает национальной безопасности Европы. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» является коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

По проекту «Северный поток - 2» две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров пролягут от побережья России до Балтийского моря.

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Автор: Алина Бранцевич
#коболев #северный поток-2 #санкции сша

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