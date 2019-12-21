Потанин считает, что реформы 90-х в России сыграли роль лекарства
Российский миллиардер Владимир Потанин считает, что проводившиеся в нашей стране в 1990-х годах экономические реформы были болезненными для многих граждан, но они были необходимы и в результаты помогли уберечь государство от распада.
Свое мнение на этот счет глава «Норникеля» высказал в интервью агентству Bloomberg.
«Реформы не были ошибкой. Они были необходимы, чтобы остановить дальнейший распад страны. Они были как болезненная операция или лекарство», заявил бизнесмен.
Также Потанин признал, что государственная собственность в ходе проведения реформ оказалась распределена неравномерно, но в итоге крупнейшие советские предприятия оказались в руках эффективных собственников.
«Хотя коммунистические идеалы жили в умах многих людей, нельзя забывать, что основной причиной распада Советского Союза была экономика. Советский Союз просто обанкротился», — отметил Потанин, добавив, что многие россияне до сих пор ностальгируют по «мощному государству» — СССР.