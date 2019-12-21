Потанин считает, что реформы 90-х в России сыграли роль лекарства

Российский миллиардер Владимир Потанин считает, что проводившиеся в нашей стране в 1990-х годах экономические реформы были болезненными для многих граждан, но они были необходимы и в результаты помогли уберечь государство от распада.

Свое мнение на этот счет глава «Норникеля» высказал в интервью агентству Bloomberg.

«Реформы не были ошибкой. Они были необходимы, чтобы остановить дальнейший распад страны. Они были как болезненная операция или лекарство», заявил бизнесмен.

Также Потанин признал, что государственная собственность в ходе проведения реформ оказалась распределена неравномерно, но в итоге крупнейшие советские предприятия оказались в руках эффективных собственников.