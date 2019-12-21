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14:01   21 Декабря 2019
Весь мир

Потанин считает, что реформы 90-х в России сыграли роль лекарства

Потанин считает, что реформы 90-х в России сыграли роль лекарства

Российский миллиардер Владимир Потанин считает, что проводившиеся в нашей стране в 1990-х годах экономические реформы были болезненными для многих граждан, но они были необходимы и в результаты помогли уберечь государство от распада.

Свое мнение на этот счет глава «Норникеля» высказал в интервью агентству Bloomberg.

«Реформы не были ошибкой. Они были необходимы, чтобы остановить дальнейший распад страны. Они были как болезненная операция или лекарство», заявил бизнесмен.

Также Потанин признал, что государственная собственность в ходе проведения реформ оказалась распределена неравномерно, но в итоге крупнейшие советские предприятия оказались в руках эффективных собственников.

«Хотя коммунистические идеалы жили в умах многих людей, нельзя забывать, что основной причиной распада Советского Союза была экономика. Советский Союз просто обанкротился», — отметил Потанин, добавив, что многие россияне до сих пор ностальгируют по «мощному государству» — СССР.

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Автор: Александр Люблинский
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