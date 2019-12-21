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Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»

Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»

 СЛО «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на десятки миллионов рублей

СЛО «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на десятки миллионов рублей
Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

 Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН

Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН
Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

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13:25   21 Декабря 2019
Россия

Евросоюз выступил против санкций США, направленных на законный бизнес

Евросоюз выступил против санкций США, направленных на законный бизнес

Евросоюз выступает против санкций США, которые направлены на законный бизнес.

«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес», — сказал официальный представитель ЕК журналистам.

17 декабря власти США одобрили оборонный бюджет с расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2».

Власти Германии назвали санкции США против «Северного потока - 2» непонятными, особенно учитывая результаты прошедших накануне переговоры России и Украины по газу

21 декабря строительство газопровода «Северный поток - 2» приостановили до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США.

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Автор: Алина Бранцевич
#евросоюз #северный поток-2 #санкции сша

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