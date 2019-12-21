Евросоюз выступил против санкций США, направленных на законный бизнес

Евросоюз выступает против санкций США, которые направлены на законный бизнес.

«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес», — сказал официальный представитель ЕК журналистам.

17 декабря власти США одобрили оборонный бюджет с расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2».

Власти Германии назвали санкции США против «Северного потока - 2» непонятными, особенно учитывая результаты прошедших накануне переговоры России и Украины по газу

21 декабря строительство газопровода «Северный поток - 2» приостановили до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США.