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13:00   21 Декабря 2019
Весь мир

Конференция по ливийскому вопросу может пройти без Туниса, республика недовольна

Конференция по ливийскому вопросу может пройти без Туниса, республика недовольна

Власти Туниса не получили приглашение на предстоящую конференцию по урегулированию в Ливии. Она состоится в Берлине, куда съедутся представители нескольких стран.

Тунис хочет принять участие в конференции по ливийскому вопросу. Об этом РИА Новости заявил тунисский посол в России Тарек бен Салем. По его словам, власти страны выразили недовольство, что приглашение им так и не поступило.

Дипломат отметил, что Тунис и Ливия имеют общую границу, поэтому происходящие там события важны для безопасности его страны, экономики и социальной сферы.

Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Берлине в середине января. Ранее об этом заявлял министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла.

Напомним, после затяжной кризис в Ливии начался после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, организованного США.

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Автор: Александра Щербакова
#ливия #тунис

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