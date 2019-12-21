Конференция по ливийскому вопросу может пройти без Туниса, республика недовольна

Власти Туниса не получили приглашение на предстоящую конференцию по урегулированию в Ливии. Она состоится в Берлине, куда съедутся представители нескольких стран.

Тунис хочет принять участие в конференции по ливийскому вопросу. Об этом РИА Новости заявил тунисский посол в России Тарек бен Салем. По его словам, власти страны выразили недовольство, что приглашение им так и не поступило.

Дипломат отметил, что Тунис и Ливия имеют общую границу, поэтому происходящие там события важны для безопасности его страны, экономики и социальной сферы.

Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Берлине в середине января. Ранее об этом заявлял министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла.

Напомним, после затяжной кризис в Ливии начался после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, организованного США.