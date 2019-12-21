Правительство РФ обязало вузы возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении

Правительство РФ подписало законопроект, по которому все вузы, которые нарушили договор о целевом обучении, должны вернуть деньги за обучение в бюджет.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 711 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в документе.

Целевое обучение предполагает, что студент проходит обучение в вузе за счет организации, в которой после окончания вуза обязуется отработать установленный срок. В документе прописываются и другие обязательства, которые могут устанавливать стороны. В договоре прописываются обязанности и требования со стороны вуза, учащегося и предприятия, которое оплачивает обучение.