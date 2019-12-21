Самолет с горящим двигателем совершил посадку в Японии

Пассажирский самолет Boeing 767 прервал рейс и совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за возгорания одного из двигателей.

Очевидцы сняли на видео и выложили в интернет посадку самолета с горящим двигателем.

Как сообщает в субботу местный телеканал Nippon TV News 24 Japan, на борту самолета, принадлежащего японской авиакомпании ANA находились 270 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер выполнял рейс 246 из аэропорта Фукуока в Токио, однако спустя час после вылета был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за возгорания в правом двигателей.

Причина возгорания в настоящее время не называется. Как отмечается, никто из 278 человек, находившихся в лайнере, не пострадал.