Пушкина назвала бредом «молитвенные стояния» против закона о домашнем насилии

В 30 городах России противники закона о домашнем насилии помолятся «за семью». Изначально мероприятия анонсировал координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин. В частности, в столице молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах, что недалеко от Болотной площади.

Член комиссии Общественной палаты по вопросам материнства и детства Элина Жгутова полностью поддержала «православную» акцию. Консервативная общественность, по мнению госпожи Жгутовой, должна «достучаться до людей».

«Нас, консервативную общественность, это вообще не устраивает. Завтра, например, будет молитвенное стояние православной консервативной общественности в нескольких городах. Мы же должны доказать президенту, что наша позиция не пустой звук, а ещё более расширить её на другой круг, то есть, достучаться до людей, которые ещё просто не знают», — воодушевилась член ОП.

Акция, уверяет Жгутова, не будет последней.

Соавтор закона о домашнем насилии, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала акцию против закона – бредом. Однако именно этот «бред» позволит окончательно пресечь насилие в семьях.

«Бред какой… Чем бредовей выглядят противники, тем больше шансов у закона пройти. От консерватизма до радикализма и экстремизма один шаг. Уроки истории», — рассказала Пушкина «Политике Сегодня».

Ранее Совет Федерации уже публиковал проект закона профилактике домашнего насилия. Его цель – защитить права личности, особенно это касается женщин, которые часто становятся жертвами побоев со стороны «сильного пола».

РПЦ, в свою очередь, выступила против принятия закона, посчитав, что он может ущемить граждан в их правах и уничтожит семейные ценности. В ноябре авторы инициативы пожаловались на угрозы. В частности, депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его руководителя Владимира Колокольцева провести проверку и возбудить дело против членов православной организации «Сорок сороков».