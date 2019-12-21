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12:55   21 Декабря 2019
Россия

Названа стоимость новогоднего стола в России

Названа стоимость новогоднего стола в России

Среднестатистический житель России потратит на новогодний стол почти 6500 рублей. Это на 2,74% дороже, чем в 2018 году, сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные статистического ведомства. 

По данным Росстата, в текущем году больше всего подорожали сыры  — на 11%. При этом сливочное масло стало дороже на 10%, а апельсины  — почти на 11%. При этом красная икра подешевела на 5%, а свежие огурцы — на 9%.

Больше всего средств потратить на новогоднее застолье придется жителям Чукотки. Ведомство оценило среднестатистические траты на стол в этом регионе в 9528,58 рублей. 

Больше всех повезло жителям Ингушетии. У них новогодний стол обойдется в 3500 рублей. При этом москвичи потратят на новогоднее застолье 7933,34 рублей, что на 2,28% больше, чем в 2018 году. 

Петербуржцам траты на продукты обойдутся в 7060,66 рублей, а для крымчан — 6821,95 рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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