Названа стоимость новогоднего стола в России

Среднестатистический житель России потратит на новогодний стол почти 6500 рублей. Это на 2,74% дороже, чем в 2018 году, сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные статистического ведомства.

По данным Росстата, в текущем году больше всего подорожали сыры — на 11%. При этом сливочное масло стало дороже на 10%, а апельсины — почти на 11%. При этом красная икра подешевела на 5%, а свежие огурцы — на 9%.

Больше всего средств потратить на новогоднее застолье придется жителям Чукотки. Ведомство оценило среднестатистические траты на стол в этом регионе в 9528,58 рублей.

Больше всех повезло жителям Ингушетии. У них новогодний стол обойдется в 3500 рублей. При этом москвичи потратят на новогоднее застолье 7933,34 рублей, что на 2,28% больше, чем в 2018 году.

Петербуржцам траты на продукты обойдутся в 7060,66 рублей, а для крымчан — 6821,95 рублей.