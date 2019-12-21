Захарова ждет от США «запрета дышать» после санкций Nord Stream 2

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя американские санкции в отношении Nord Stream 2, заявила, что американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции.

«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — написала Захарова в Facebook.

Захарова обратила внимание,что госдолг США составляет 22 триллиона долларов, при этом они запрещают платежеспособным странам развивать свою экономику.

«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — добавила она.

17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России».

В правительства ФРГ назвали санкции США против «Северного потока - 2» непонятными, особенно принимая во внимание прошедшие накануне переговоры России и Украины по газу.