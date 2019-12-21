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12:48   21 Декабря 2019
Весь мир

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Представитель Министерства экономики ФРГ заявила в субботу, что правительство Германии выступает против принятых Соединенными Штатами Америки экстерриториальных санкций против российского проекта «Северный поток – 2» и отвергает подобные ограничительные меры.

«Хочу обратить ваше внимание на заявление для прессы пресс-службы правительства ФРГ и заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Это позиция всего правительства», — подчеркнула представитель Минэкономики ФРГ, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее Министерство финансов США сообщило о вступлении в силу санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Шведская компания Allseas – подрядчик, занимающийся прокладкой труб – объявила о приостановке работ до тех пор, пока американские власти не дадут разъяснений о том, как будут действовать санкции.

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

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Автор: Александр Люблинский
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