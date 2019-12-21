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 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

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СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

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 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

12:37   21 Декабря 2019
Сирия

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крымский полуостров планирует поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты из лузги. Пока единственный на территории производитель масла намерен заключить первый контракт в 2020 году.

Предприятие готово поставлять до 50% производимой продукции. Об этом ТАСС сообщил гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк «Крымское золото» Владислав Мартьянов. По его словам, поставки масла и жмыха возможны также в Турцию и Иран.

Производство подсолнечного масла в Крыму началось осенью 2019 года. Выпущено более 3250 тонн масла и высокопротеинового жмыха. Пока компания работает на внутреннем рынке и с некоторыми российскими регионами. Мощность завода - 35 тысяч тонн подсолнечного масла в год.

В апреле 2019 года на Ялтинском международном экономическом форуме, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Он предполагает создание совместных торгового дома и судоходной компании, чтобы запустить регулярные морские грузоперевозки. В августе это предложение было одобрено правительством России. За полгода объем внешней торговли Крыма с Сирией составил 210,6 тысяч.

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Автор: Александра Щербакова
#сирия #крым

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