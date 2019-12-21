Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует начать подготовку к титульному поединку с американцем Тони Фергюсоном в Дагестане. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на команду российского спортсмена.

«Хабиб традиционно начнёт подготовку в Дагестане. Потом отравится в зал АКА в США», — цитирует агентство слова собеседника.

Известно, что бой состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Поединок станет для российского спортсмена третьей защитой чемпионского титула и пятой попыткой сразиться с Фергюсоном.

Ранее Петр Ян заявил, что в бое Нурмагомедова и Фергюсона победит россиянин.