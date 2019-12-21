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Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

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12:34   21 Декабря 2019
Россия

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует начать подготовку к титульному поединку с американцем Тони Фергюсоном в Дагестане. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на команду российского спортсмена. 

«Хабиб традиционно начнёт подготовку в Дагестане. Потом отравится в зал АКА в США», — цитирует агентство слова собеседника.

Известно, что бой состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Поединок станет для российского спортсмена третьей защитой чемпионского титула и пятой попыткой сразиться с Фергюсоном.

Ранее Петр Ян заявил, что в бое Нурмагомедова и Фергюсона победит россиянин.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #ufc #нурмагомедов

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