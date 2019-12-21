Строительство «Северного потока — 2» приостановили из-за санкций США

Компания Alleas, подрядчик строительства газопровода «Северный поток - 2», подтвердил приостановку строительства до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США. Об этом говорится в заявлении компании.

«Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений», — отметили в Nord Stream 2.

Также в компании отметили, что строительство газопровода играет важную роль в безопасности поставок энергоносителей в Европу, поэтому участвующие в строительстве компании будут работать над завершением строительства «в максимально короткие сроки».

Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России».

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, включая во внимание прошедшие накануне переговоры России и Украины по газу, назвала санкции США против «Северного потока - 2» непонятными.