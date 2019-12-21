Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

12:32   21 Декабря 2019
Весь мир

Строительство «Северного потока — 2» приостановили из-за санкций США

Строительство «Северного потока — 2» приостановили из-за санкций США

Компания Alleas, подрядчик строительства газопровода «Северный поток - 2», подтвердил приостановку строительства до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США. Об этом говорится в заявлении компании.

«Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений», — отметили в Nord Stream 2.

Также в компании отметили, что строительство газопровода играет важную роль в безопасности поставок энергоносителей в Европу, поэтому участвующие в строительстве компании будут работать над завершением строительства «в максимально короткие сроки».

Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России».

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, включая во внимание прошедшие накануне переговоры России и Украины по газу, назвала санкции США против «Северного потока - 2» непонятными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#северный поток-2 #санкции сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...