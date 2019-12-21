Украинская поверенная в Швеции обвиняется в применении силы против сотрудников посольства

Дипломатический скандал развернулся вокруг временной поверенной Украины в Швеции Елены Полуниной, которая обвиняется в рукоприкладстве и нарушении трудовых прав сотрудников посольства. Одна из дипломатов призналась, что пострадала от нее.

Одна из сотрудниц посольства рассказала, что с ней незаконно досрочно разорвали контракт. Это, по ее словам, стало итогом длительной травли, в которую входили также махинации с ее подписями и создание жилищных проблем.

Журналисты обнародовали скриншоты ее сообщений, которые удалили со страницы украинского Министерства иностранных дел в Facebook и Telegram.

«Я — именно тот дипломат, которую вчера charge d'affaires ударила дверью и бросала кипой бумаг в лицо в посольстве Украины в Швеции. Вопреки уговорам не идти в ряды МИД, потому что это заскорузлая советская тоталитарная машина, я все-таки решила работать в пользу государства. Теперь понимаю, к сожалению, почему меня отговаривали», — призналась в случившемся с ней женщина.

Дипломат подчеркнула, что она обратилась к медикам, чтобы зафиксировать последствия примененного к ней насилия со стороны начальства. Также она сообщила, что обратилась в полицию, в обоих местах зафиксировали полученные ею травмы.

Теперь пострадавшей предъявили так называемую «плановую ротацию», приказ ей уже представили, однако она не стала его подписывать.