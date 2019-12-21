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Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

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12:11   21 Декабря 2019
Россия

Правительство РФ одобрило новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете

Правительство РФ одобрило новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете

Российский кабмин одобрил законопроект о введении новых штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотических веществах. Об этом стало известно в субботу, 21 декабря. 

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за размещение (распространение) запрещённой информации о наркотических средствах», — сказано в сообщении. 

Отдельно уточняется, что речь идет также о психотропных веществах. Кроме этого, согласно законопроекту предусматривается введение штрафов для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих употребление наркотиков.

Ранее член Совфеда Ирина Рукавишникова внесла в Госдуму законопроект, который призван бороться с «аптечной наркоманией». Документ подразумевает введение повышенных штрафов за нарушения законодательства в области обращения лекарств, которые обладают психоактивным действием.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #законопроект #политика #наркотики #общество #кабмин

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