Правительство РФ одобрило новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете

Российский кабмин одобрил законопроект о введении новых штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотических веществах. Об этом стало известно в субботу, 21 декабря.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за размещение (распространение) запрещённой информации о наркотических средствах», — сказано в сообщении.

Отдельно уточняется, что речь идет также о психотропных веществах. Кроме этого, согласно законопроекту предусматривается введение штрафов для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих употребление наркотиков.

Ранее член Совфеда Ирина Рукавишникова внесла в Госдуму законопроект, который призван бороться с «аптечной наркоманией». Документ подразумевает введение повышенных штрафов за нарушения законодательства в области обращения лекарств, которые обладают психоактивным действием.