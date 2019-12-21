Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала заявление МИД Украины о «принуждении к миру» призывом к военному нападению на Донбасс силами западных стран.

«Заявление представителей украинского внешнеполитического ведомства о «принуждении к миру» в рамках введения миротворческой миссии — это, фактически, призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Никонорова обратила внимание, что если Украина попытается привести свой план к действию, Донбасс готов ответить.

«Мы готовы на это ответить. Но в данном случае предупреждаем — новые «котлы», скорее всего, станут для Украины последними», - сказала она.

По мнению руководства ДНР, решить конфликт в Донбассе можно только следуя Минским соглашениям. Никонорова обратила внимание, что если Киев развернет военные действия в Донбассе – это будет чревато срывом минских договоренностей и, соответственно, санкциями и другими наказаниями со стороны стран-гарантов и ООН.

Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар предложил провести в Донбассе операцию «по принуждению к миру» с привлечением международных сил. По его словам такие действия могут способствовать прекращению огня и помочь контролировать ситуацию на территории всего Донбасса, а не только на линии разграничения.

В 2014 году Верховная рада Украины приняла закон, который наделяет Донбасс особым статусом и порядком самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Однако закон до сих пор не введен в действие, так как для этого Киев требует вывести «незаконные формирования» с территорий. Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.