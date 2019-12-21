Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

11:41   21 Декабря 2019
Россия

Захарова с иронией прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

Захарова с иронией прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение Вашингтоном санкций против «Северного потока — 2» у себя в Facebook. Об этом стало известно в субботу, 21 декабря. 

«Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала она у себя на странице в соцсети. 

Она подчеркнула, что идеология американцев «жизни взаймы» не смогла выдержать конкуренции в мире, поэтому Штаты скоро потребуют «немедленно прекратить дышать». 

Ранее сообщалось, что Берлин отверг санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». 

Минфин США 21 декабря объявил, что вводит санкции против газового проекта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #весь мир #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...