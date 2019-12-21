Захарова с иронией прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение Вашингтоном санкций против «Северного потока — 2» у себя в Facebook. Об этом стало известно в субботу, 21 декабря.

«Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала она у себя на странице в соцсети.

Она подчеркнула, что идеология американцев «жизни взаймы» не смогла выдержать конкуренции в мире, поэтому Штаты скоро потребуют «немедленно прекратить дышать».

Ранее сообщалось, что Берлин отверг санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Минфин США 21 декабря объявил, что вводит санкции против газового проекта.