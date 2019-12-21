Министерство финансов Соединенных Штатов объявило вступление в законную силу санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». США требуют, чтобы компании, ведущие прокладку, немедленно прекратили работы.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет, куда включены пункты об ограничительных мерах против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas, участвующая в прокладке трубопровода, приостановила работу, потребовав от США разъяснений о том, как именно будут применяться санкции.

«Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», должны обеспечить немедленное прекращение этими судами деятельности, связанной со строительством», — сказано в документе.

Санкции также затронут суда, которые участвуют в проектах, которые являются преемниками одного из этих проектов.

Также документ фиксирует возможность исключений в случае, если завершение работы потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды, отмечено в разъяснениях.

Таким образом, американские санкции затронут компании разных стран, в частности, Австрии, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.