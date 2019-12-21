СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

Изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были удаленно внесены бывшими директором антидопингового центра Григорием Родченковым.

Об этом в субботу заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении.

По словам Петренко, факты удаленного посещения электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах допинг-тестов бывшим руководством Антидопингового центра с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ, в 2015 и 2016 годах, были подтверждены в ходе следственных действий.

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в январе был вручен протокол посещений базы данных, содержащий информацию о датах, времени и длительности работы в LIMS.

При этом как отметили в СКР, иностранные партнеры не предоставляют российской стороне возможности провести экспертизу предоставленной Родченковым версии электронной базы LIMS, а также отказывают в возможности провести допрос Родченкова по возбужденному в отношении него уголовному делу, в том числе и при помощи видео-конференц-связи.

Напомним, 9 декабря исполком WADA наказал Россию за выявленные случаи преднамеренных изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которые нарушили условия восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. В качестве наказания Россию отстранили от участия в международных спортивных состязаниях, запретив ей также в течение четырех лет подавать заявки на проведение международных турниров на своей территории. Российским спортсменам позволят принимать участие в международных соревнованиях, если они докажут свою чистоту от допинга, и то лишь в нейтральном статусе.