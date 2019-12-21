Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

12:30   21 Декабря 2019
Россия

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

Изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были удаленно внесены бывшими директором антидопингового центра Григорием Родченковым.

Об этом в субботу заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении.

По словам Петренко, факты удаленного посещения электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах допинг-тестов бывшим руководством Антидопингового центра с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ, в 2015 и 2016 годах, были подтверждены в ходе следственных действий.

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в январе был вручен протокол посещений базы данных, содержащий информацию о датах, времени и длительности работы в LIMS.

При этом как отметили в СКР, иностранные партнеры не предоставляют российской стороне возможности провести экспертизу предоставленной Родченковым версии электронной базы LIMS, а также отказывают в возможности провести допрос Родченкова по возбужденному в отношении него уголовному делу, в том числе и при помощи видео-конференц-связи.

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

Напомним, 9 декабря исполком WADA наказал Россию за выявленные случаи преднамеренных изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которые нарушили условия восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. В качестве наказания Россию отстранили от участия в международных спортивных состязаниях, запретив ей также в течение четырех лет подавать заявки на проведение международных турниров на своей территории. Российским спортсменам позволят принимать участие в международных соревнованиях, если они докажут свою чистоту от допинга, и то лишь в нейтральном статусе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #родченков #расследование #спорт #следственный комитет #wada #общество #весь мир #база данных #вмешательство #московская лаборатория

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...