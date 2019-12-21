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 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

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11:09   21 Декабря 2019
Весь мир

Численность контингента Космических сил США составляет 16 тысяч человек

Численность контингента Космических сил США составляет 16 тысяч человек

Пентагон назвал численность контингента Космических сил США, которые были официально учреждены 20 декабря.

Как сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства, первоначальная численность контингента Космических сил невелика и составляет 16 тысяч человек – как военнослужащих, так и гражданских сотрудников, ранее проходивших службу в рядах ВВС.

В скором времени, добавили в Пентагоне, для Космических войск будет выбрана форма и геральдическая символика, а также для них будет переименован ряд баз военно-воздушных сил. Новый вид войск будет принимать активное участие в выполнении разных задач в космическом пространстве.

На должность командующего Космическими силами США был назначен генерал Джон Реймонд, ранее служивший в ВВС США, при этом Реймонда ввели в состав Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об учреждении 20 декабря 2019 года шестого вида вооруженных сил страны – Космических сил ВС США.

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Автор: Александр Люблинский
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