Численность контингента Космических сил США составляет 16 тысяч человек

Пентагон назвал численность контингента Космических сил США, которые были официально учреждены 20 декабря.

Как сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства, первоначальная численность контингента Космических сил невелика и составляет 16 тысяч человек – как военнослужащих, так и гражданских сотрудников, ранее проходивших службу в рядах ВВС.

В скором времени, добавили в Пентагоне, для Космических войск будет выбрана форма и геральдическая символика, а также для них будет переименован ряд баз военно-воздушных сил. Новый вид войск будет принимать активное участие в выполнении разных задач в космическом пространстве.

На должность командующего Космическими силами США был назначен генерал Джон Реймонд, ранее служивший в ВВС США, при этом Реймонда ввели в состав Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об учреждении 20 декабря 2019 года шестого вида вооруженных сил страны – Космических сил ВС США.