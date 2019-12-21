Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

11:18   21 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Кабмин ФРГ сожалеет о решении Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Берлин подобные санкции отвергает, заявили в Германии. Об этом сообщила заместитель официального представителя ФРГ Ульрике Деммер. 

Ранее Минфин США объявил, что вводит санкции против «Северного потока — 2». 

«Правительство ФРГ сожалеет, что инициированные конгрессом США санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу», — опубликовала сообщение она.

Такие меры представляют собой вмешательство во внутренние дела, так как затрагивают немецкие и европейские компании, подчеркнули в правительстве. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сша #германия #политика #берлин #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...