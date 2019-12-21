Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Кабмин ФРГ сожалеет о решении Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Берлин подобные санкции отвергает, заявили в Германии. Об этом сообщила заместитель официального представителя ФРГ Ульрике Деммер.

Ранее Минфин США объявил, что вводит санкции против «Северного потока — 2».

«Правительство ФРГ сожалеет, что инициированные конгрессом США санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу», — опубликовала сообщение она.

Такие меры представляют собой вмешательство во внутренние дела, так как затрагивают немецкие и европейские компании, подчеркнули в правительстве.