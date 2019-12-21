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 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
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10:46   21 Декабря 2019
Россия

ДТП под Владимиром унесло жизни троих человек

ДТП под Владимиром унесло жизни троих человек

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ковровском районе Владимирской области. Об этом стало известно в субботу, 21 декабря. 

«В результате ДТП погибли водители транспортных средств и пассажирка автомобиля ВАЗ-2112», — передает РИА Новости сообщение регионального УМВД.

Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 въехал на встречную полосу. Трое пассажиров, которые ехали в автомобиле «Нива», госпитализированы. 

Ранее грузовик наехал на пять легковых автомобилей, в результате ДТП погибли два человек, еще четверо пострадали. Случай произошел в Ленинградской области. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #дтп #общество

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