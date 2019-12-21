ДТП под Владимиром унесло жизни троих человек

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ковровском районе Владимирской области. Об этом стало известно в субботу, 21 декабря.

«В результате ДТП погибли водители транспортных средств и пассажирка автомобиля ВАЗ-2112», — передает РИА Новости сообщение регионального УМВД.

Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 въехал на встречную полосу. Трое пассажиров, которые ехали в автомобиле «Нива», госпитализированы.

Ранее грузовик наехал на пять легковых автомобилей, в результате ДТП погибли два человек, еще четверо пострадали. Случай произошел в Ленинградской области.