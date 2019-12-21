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Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

Нурмагомедов начнет готовиться к к бою с Фергюсоном в Дагестане

 СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории

СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
Германское правительство отвергло санкции США против «Северного потока-2»

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 Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

Крым обеспечит Сирию подсолнечным маслом и брикетами для обогрева

10:16   21 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Названа самая популярная игрушка в интернет-магазинах

Названа самая популярная игрушка в интернет-магазинах

Самой продаваемой игрушкой в категории мягких игрушек-персонажей на сайте Amazon стал малыш Йода. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает Independent.

Он быстро стал фаворитом у поклонников, появившись в конце первой серии «Мандалорца» по «Звездным войнам», который показывают на Disney+.

Малыш Йода всегда пользовался высоким спросом, но перед Новым годом он стал плюшевой игрушкой номер один среди бестселлеров. Второе и третье место заняли куклы Cabbage Patch Kids.

Маленького Йоду получить прямо сейчас не получится, потому что дата ближайшей доставки будет в мае следующего года. Пока что пользователи могут сделать только предзаказ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#звездные войны #игрушки #йода

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