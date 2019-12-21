Названа самая популярная игрушка в интернет-магазинах

Самой продаваемой игрушкой в категории мягких игрушек-персонажей на сайте Amazon стал малыш Йода. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает Independent.

Он быстро стал фаворитом у поклонников, появившись в конце первой серии «Мандалорца» по «Звездным войнам», который показывают на Disney+.

Малыш Йода всегда пользовался высоким спросом, но перед Новым годом он стал плюшевой игрушкой номер один среди бестселлеров. Второе и третье место заняли куклы Cabbage Patch Kids.

Маленького Йоду получить прямо сейчас не получится, потому что дата ближайшей доставки будет в мае следующего года. Пока что пользователи могут сделать только предзаказ.