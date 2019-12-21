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СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»
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10:47   21 Декабря 2019
Весь мир

Четыре человека погибли в Китае в результате падения автобуса с обрыва

Четыре человека погибли в Китае в результате падения автобуса с обрыва

Автобус, в котором находилось 39 пассажиров, сорвался с обрыва в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Погибли не менее четырех человек.

Как сообщает агентство Синьхуа, приводя данные местного аварийного управления, автобус упал с обрыва в городе Тунхуа в 09.00 утра (04.00 по московскому времени).  Соскользнув с обрыва на берег реки автобус частично погрузился в воду.

На место происшествия немедленно прибыла межведомственная группа экстренного реагирования. Пострадавших, точное число которых не уточняется, доставили в больницу.

В настоящее время следователи выясняют причину падения автобуса

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Автор: Александр Люблинский
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