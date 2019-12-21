Четыре человека погибли в Китае в результате падения автобуса с обрыва

Автобус, в котором находилось 39 пассажиров, сорвался с обрыва в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Погибли не менее четырех человек.

Как сообщает агентство Синьхуа, приводя данные местного аварийного управления, автобус упал с обрыва в городе Тунхуа в 09.00 утра (04.00 по московскому времени). Соскользнув с обрыва на берег реки автобус частично погрузился в воду.

На место происшествия немедленно прибыла межведомственная группа экстренного реагирования. Пострадавших, точное число которых не уточняется, доставили в больницу.

В настоящее время следователи выясняют причину падения автобуса