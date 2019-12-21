В Москве ожидается облачная погода без существенных осадков

Преобладание облачной погоды без существенных осадков и до трех градусов тепла ожидается в Москве в субботу. Об этом 21 декабря сообщает центр погоды «Фобос».

По информации «Фобоса», сегодня по Москве скользнет слабовыраженный теплый атмосферный фронт, влияние которого ограничится натеканием слоистой области при минимальной вероятности осадков и оттепельным температурным режимом.

«В Москве преобладание облачной погоды, без существенных осадков. Максимальная температура в городе плюс один-три градуса, по области — от минус одного до плюс четырех», — сказано в сообщении.

Что касается атмосферного давления, оно будет падать в течение дня и составит 741 миллиметр ртутного столба. Ветер будет юго-восточным, скорость которого достигнет от двух до семи метров в секунду.