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СКР доказал, что Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории
Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

Заявление МИД Украины о «принуждении к миру» в ДНР сочли призывом к военному нападению

 Правительство Германии отвергло санкции США против «Северного потока — 2»

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9:49   21 Декабря 2019
Россия

В Москве ожидается облачная погода без существенных осадков

В Москве ожидается облачная погода без существенных осадков

Преобладание облачной погоды без существенных осадков и до трех градусов тепла ожидается в Москве в субботу. Об этом 21 декабря сообщает центр погоды «Фобос». 

По информации «Фобоса», сегодня по Москве скользнет слабовыраженный теплый атмосферный фронт, влияние которого ограничится натеканием слоистой области при минимальной вероятности осадков и оттепельным температурным режимом. 

«В Москве преобладание облачной погоды, без существенных осадков. Максимальная температура в городе плюс один-три градуса, по области — от минус одного до плюс четырех», — сказано в сообщении. 

Что касается атмосферного давления, оно будет падать в течение дня и составит 741 миллиметр ртутного столба. Ветер будет юго-восточным, скорость которого достигнет от двух до семи метров в секунду. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода

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