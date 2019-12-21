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9:21   21 Декабря 2019
Россия

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур. Ей предстоит 24 декабря отправить на орбиту спутник «Электро-Л». Об этом сообщает в субботу, 21 декабря, Роскомос. 

«Утром 21 декабря в соответствии с графиком работ ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки номер 81 космодрома и установлена на пусковую установку», — передает госкорпорация.

Известно, что 24 декабря в 15:03 будет осуществлен пуск ракеты «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутником «Электро-Л».

Ранее стало известно, что специалисты планируют вывести спутник на геостационарную орбиту в точку стояния 165,8 градусов восточной долготы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #спутник #протон-м

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