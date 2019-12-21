Украинские военные за прошедшие сутки не обстреливали ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки ни разу не открыли огонь по территории ЛНР, рассказали РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что последний обстрел со стороны украинских силовиков был зафиксирован 19 декабря. Напомним, режим прекращения огня в Донбассе действует с 00:01 по московскому времени 21 июля, но не прошло и суток до того момента, как ВСУ его нарушили.