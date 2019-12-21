Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

 «Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь
Украинские военные за прошедшие сутки не обстреливали ЛНР

Украинские военные за прошедшие сутки не обстреливали ЛНР

 Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу
Си Цзиньпин призвал военных в Макао твердо защищать единство Китая

Си Цзиньпин призвал военных в Макао твердо защищать единство Китая

 Бандформирования курдов подозреваются во взрыве автомобиля в сирийском Рас-аль-Айне

Бандформирования курдов подозреваются во взрыве автомобиля в сирийском Рас-аль-Айне
«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

 «Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь
Украинские военные за прошедшие сутки не обстреливали ЛНР

Украинские военные за прошедшие сутки не обстреливали ЛНР

 Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу
Си Цзиньпин призвал военных в Макао твердо защищать единство Китая

Си Цзиньпин призвал военных в Макао твердо защищать единство Китая

 Бандформирования курдов подозреваются во взрыве автомобиля в сирийском Рас-аль-Айне

Бандформирования курдов подозреваются во взрыве автомобиля в сирийском Рас-аль-Айне
8:32   21 Декабря 2019
Новороссия

Украинские военные за прошедшие сутки не обстреливали ЛНР

Украинские военные за прошедшие сутки не обстреливали ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки ни разу не открыли огонь по территории ЛНР, рассказали РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

 

В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что последний обстрел со стороны украинских силовиков был зафиксирован 19 декабря. Напомним, режим прекращения огня в Донбассе действует с 00:01 по московскому времени 21 июля, но не прошло и суток до того момента, как ВСУ его нарушили.

«За 20 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано», — сообщили в ЛНР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#лнр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...