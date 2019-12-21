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 Бандформирования курдов подозреваются во взрыве автомобиля в сирийском Рас-аль-Айне

Бандформирования курдов подозреваются во взрыве автомобиля в сирийском Рас-аль-Айне
7:24   21 Декабря 2019
Сирия

Бандформирования курдов подозреваются во взрыве автомобиля в сирийском Рас-аль-Айне

Бандформирования курдов подозреваются во взрыве автомобиля в сирийском Рас-аль-Айне

Бандформирования курдов подозреваются в минировании автомобиля в городе Рас-аль-Айн в сирийской провинции Хасака, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

По данным агентства North Press, радикальные курды продолжают свои провокации против турецкой армии, в частности, утром 21 декабря стороны обменялись ударами в окрестностях поселка Умм-Ушба и в районе деревни Умм-Хармар. В ответ укрытия курдских боевиков были обстреляны из тяжелой артиллерии у поселка Абу-Расин.

Также источник рассказал о взрыве автомобиля в жилом квартале Рас-аль-Айна, жертвами которого стали женщина и ребенок. Прибывшие на место происшествия бойцы протурецких сил оцепили территорию. Предположительно, взрывчатку в машину заложили радикальные курды, которые совершают вылазки в зоны, подконтрольные турецким военным, для организации терактов.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #курды

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