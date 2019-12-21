Си Цзиньпин призвал военных в Макао твердо защищать единство Китая

Китайский лидер Си Цзиньпин во время поездки в Макао указал дислоцированным там военнослужащим Народно-освободительной армии Китая твердо следовать принципу «одна страна — две системы» и отстаивать национальное единство КНР, пишет в субботу газета China Daily.

Он заявил, что солдаты НОАК за последние 20 лет хорошо выполняли свой долг согласно указаниям Коммунистической партии Китая и Центрального военного совета, военному уставу и закону специального административного района Макао.

«Вы должны твердо защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития нашей страны, обеспечивать процветание и стабильность в Макао, вносить еще более значительный вклад ради успешной реализации принципов «одна страна — две системы», — призвал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что для этого военнослужащие должны проходить хорошую идеологическую подготовку и знать, как действовать в новую эру социалистического развития. По его словам, нужно четко следовать стратегической линии властей и содействовать всестороннему усилению войск Китая.

Напомним, с 20 декабря 1999 года Макао наряду с Гонконгом является одним из двух специальных административных районов КНР, наделенных правами расширенной автономии по принципу «одна страна — две системы».