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8:20   21 Декабря 2019
Весь мир

Си Цзиньпин призвал военных в Макао твердо защищать единство Китая

Си Цзиньпин призвал военных в Макао твердо защищать единство Китая

Китайский лидер Си Цзиньпин во время поездки в Макао указал дислоцированным там военнослужащим Народно-освободительной армии Китая  твердо следовать принципу «одна страна — две системы» и отстаивать национальное единство КНР, пишет в субботу газета China Daily.

Он заявил, что солдаты НОАК за последние 20 лет хорошо выполняли свой долг согласно указаниям Коммунистической партии Китая и Центрального военного совета, военному уставу и закону специального административного района Макао.

«Вы должны твердо защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития нашей страны, обеспечивать процветание и стабильность в Макао, вносить еще более значительный вклад ради успешной реализации принципов «одна страна — две системы», — призвал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что для этого военнослужащие должны проходить хорошую идеологическую подготовку и знать, как действовать в новую эру социалистического развития. По его словам, нужно четко следовать стратегической линии властей и содействовать всестороннему усилению войск Китая.

Напомним, с 20 декабря 1999 года Макао наряду с Гонконгом является одним из двух специальных административных районов КНР, наделенных правами расширенной автономии по принципу «одна страна — две системы».

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Автор: Мария Милкевич
#китай #макао

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