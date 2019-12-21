Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям лагеря беженцев в Эль-Хамидии
Сотрудники российского Центра по применению враждующих сторон раздали гуманитарную помощь 250 сирийцам в лагере беженцев в Эль-Хамидии (провинция Тартус), бежавшим от террористов из идлибской зоны деэскалации через устроенный российскими и сирийскими военными гуманитарный коридор в Абу-эд-Духуре.
Глава ЦПВС рассказал, что нуждающиеся получил 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 тонны. В ЦПВС уточнили, что в Эль-Хамидии эта акция прошла впервые.
Напомним, беженцы из разрушенной деревни в окрестностях Абу-эд-Духура в провинции Идлиб живут в палаточном лагере уже порядка 4 лет.
Глава общины лагеря беженцев Маруф Джатуль рассказал журналистам, что российские и сирийские военные помогли избежать больших жертв среди населения.
«Во времена, когда против нас выступали боевики сразу нескольких террористических организаций, причем нападали они на всю нашу деревню, мы думали, что мы остались наедине с ужасом. Убивали всех, вне зависимости от веры и политических взглядов», — отметил он.