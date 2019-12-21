Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям лагеря беженцев в Эль-Хамидии

Сотрудники российского Центра по применению враждующих сторон раздали гуманитарную помощь 250 сирийцам в лагере беженцев в Эль-Хамидии (провинция Тартус), бежавшим от террористов из идлибской зоны деэскалации через устроенный российскими и сирийскими военными гуманитарный коридор в Абу-эд-Духуре.

Глава ЦПВС рассказал, что нуждающиеся получил 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 тонны. В ЦПВС уточнили, что в Эль-Хамидии эта акция прошла впервые.

Напомним, беженцы из разрушенной деревни в окрестностях Абу-эд-Духура в провинции Идлиб живут в палаточном лагере уже порядка 4 лет.

Глава общины лагеря беженцев Маруф Джатуль рассказал журналистам, что российские и сирийские военные помогли избежать больших жертв среди населения.