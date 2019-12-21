Член совета при президенте Польши назвал руководство США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский выпустил книгу об отношениях его страны с Россией, где подверг критике американские власти, назвав их «болванами», сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

Профессор отмечает, что Вашингтон создает образ врага в лице России, а Варшава в итоге отказывается от участия в международной политике.

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», – заявил Модзелевский по поводу Ближневосточной конференции в Варшаве.

Также он раскритиковал планы властей Польши по приобретению вооружений у США.

«Мы, как обычно, выставили себя идиотами, покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей», – заявил член президентского совета.

По его мнению, протесты Польши против возвращения Крыма в состав России «смехотворны» и похожи на «жалобы обманутого ребенка».