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5:30   21 Декабря 2019
Весь мир

Член совета при президенте Польши назвал руководство США «болванами»

Член совета при президенте Польши назвал руководство США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский выпустил книгу об отношениях его страны с Россией, где подверг критике американские власти, назвав их «болванами», сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

Профессор отмечает, что Вашингтон создает образ врага в лице России, а Варшава в итоге отказывается от участия в международной политике.

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», – заявил Модзелевский по поводу Ближневосточной конференции в Варшаве.

Также он раскритиковал планы властей Польши по приобретению вооружений у США.

«Мы, как обычно, выставили себя идиотами, покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей», – заявил член президентского совета.

По его мнению, протесты Польши против возвращения Крыма в состав России «смехотворны» и похожи на «жалобы обманутого ребенка».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #польша

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