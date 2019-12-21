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 Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей

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3:12   21 Декабря 2019
Весь мир

Бандформирования курдов принудительно завербовали 25 человек в сирийской провинции Хасака

Бандформирования курдов принудительно завербовали 25 человек в сирийской провинции Хасака

Бандформирования курдов насильно завербовали два десятка людей в провинции Хасака, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

По данным новостного портала Al Nour, радикальные курды из «Демократических сил Сирии» (SDF) взяли под стражу 25 мирных жителей на юге провинции за попытку избежать военной службы. На фоне участившихся случаев дезертирства SDF пополняет свои ряды, прибегая к принудительной вербовке гражданских лиц.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #курды

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