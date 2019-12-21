Бандформирования курдов принудительно завербовали 25 человек в сирийской провинции Хасака

Бандформирования курдов насильно завербовали два десятка людей в провинции Хасака, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

По данным новостного портала Al Nour, радикальные курды из «Демократических сил Сирии» (SDF) взяли под стражу 25 мирных жителей на юге провинции за попытку избежать военной службы. На фоне участившихся случаев дезертирства SDF пополняет свои ряды, прибегая к принудительной вербовке гражданских лиц.