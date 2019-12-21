ООН планирует в ближайшие дни решить вопрос с гуманитарной помощью Сирии

ООН рассчитывает в ближайшие дни решить вопрос продления механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии, сообщил прессе официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что гуманитарная обстановка в северной части Сирии «ужасна».

«Без трансграничной операции, которая позволит получить помощь миллионам людей, она была бы хуже. У ООН нет альтернативных способов добраться до этих людей… Приграничная программа ООН закроется к 10 января, если не будет продлена Советом Безопасности. Мы очень надеемся, что решение будет найдено в ближайшие дни», — заявил Дюжаррик.

На прошедшем в пятницу заседании Совбеза ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма, но резолюция России не набрала необходимых для принятия девяти голосов в Совбезе, поэтому механизм может прекратить действовать 10 января.

Напомним, в июле 2014 года заработал режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних стран (в первую очередь, Турции) через линии фронта и пропускные пункты Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата согласно резолюции СБ ООН 2165. Действие механизма продлевалось ежегодно и вновь истекает 10 января.

Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия — с другой представили проекты резолюций о продлении данного механизма, при этом Москва предложила сократить до двух количество пограничных переходов на границе с Турцией, а также изменить срока продления с одного года до 6 месяцев. Тем временем «гуманитарная тройка» выступила за сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого в случае необходимости, а также продление механизма на полгода, «а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения».

Стороны сразу дали понять, что не поддерживают предложения друг друга. Постпред РФ при ООН Василий Небензя называл проект «тройки» неприемлемым, нежизнеспособным и не соответствующим реальному положению дел. При этом, по словам постпреда Великобритании Карен Пирс, выступающей за проект «тройки», принятие предложения России будет означать, что члены СБ готовы мириться с ростом числа смертей в Сирии.