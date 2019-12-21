Джонсон прибудет на военную базу НАТО в Эстонии

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в субботу встретится в Эстонии с премьер-министром этой страны Юри Ратасом и посетит базу НАТО в городе Тапа, где проходят службу британские военные, сообщила канцелярия британского премьера.

Визит приурочен к празднованию Рождества и призван укрепить отношения с Эстонией в рамках сотрудничества в НАТО.

Накануне визита Джонсон заявил об «огромных» военных усилиях Британии в Эстонии.

«Британские войска составляют большую часть миссии НАТО в стране, истребители «Тайфун», базирующиеся в Эстонии, пытались перехватить российские самолеты, направлявшиеся в воздушное пространство НАТО, а британские ударные вертолеты Apache и Wildcat увеличили усилия НАТО по укреплению нашей безопасности, внушили доверие нашим союзникам и сдержали наших противников», — сообщил он.

Он добавил, что в это время года необходимо поблагодарить британских военных за жертвы, принесенные ими, ведь многие из которых будут праздновать Рождество на базах по всему миру.

В сообщении отмечается, что с мая по сентябрь британские истребители в Эстонии 21 раз перехватили 56 российских самолетов в воздушном пространстве этой прибалтийской страны.