Глава Госдепартамента США Майк Помпео и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обсудили в пятницу по телефону грядущие санкции США в отношении подрядчиков «Северного потока — 2», соответствующее заявление распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас также обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем и решительное противодействие США продолжению строительства «Северного потока 2», — сообщает Госдеп.

Также стороны обсудили международные усилия по прекращению боевых действий в Ливии и возврату к политическому урегулированию конфликта.