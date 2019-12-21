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Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

 Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих

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1:58   21 Декабря 2019
Весь мир

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обсудили в пятницу по телефону грядущие санкции США в отношении подрядчиков «Северного потока — 2», соответствующее заявление распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас также обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем и решительное противодействие США продолжению строительства «Северного потока 2», — сообщает Госдеп.

Также стороны обсудили международные усилия по прекращению боевых действий в Ливии и возврату к политическому урегулированию конфликта.

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Автор: Мария Милкевич
#северный поток 2 #помпео #маас

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