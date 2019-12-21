«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

Журналист ФАН нашел в Подольске магазин, куда ходил за продуктами «лубянский стрелок» Евгений Манюров.

Продавец «Пятерочки», находившейся в 15 метрах от дома Манюрова по Ленинградской улице в Подольске, где он жил с матерью, сразу узнал его по фотографии на экране смартфона журналиста.

О расстреле Манюровым сотрудников ФСБ на Лубянке 19 декабрях продавец узнал от журналиста и попросил не раскрывать его имя. Он рассказал, что Евгений Манюров ничем не выделялся, заходил в магазин достаточно редко, закупался скромно, алкоголем не злоупотреблял.

Напомним, в четверг, 19 декабря Евгений Манюров открыл стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве около здания ФСБ. Жертвами нападения стали двое сотрудников ведомства, пятеро человек пострадали. Злоумышленник был ликвидирован.