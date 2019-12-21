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 Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих

Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих
0:36   21 Декабря 2019
Весь мир

Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих

Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих

Спецподразделения по борьбе с беспорядками в пятницу разогнали протестующих в ливанском Бейруте гранатами со слезоточивым газом, сообщает корреспондент ТАСС.

Многочисленные сторонники суннитского движения «Аль-Мустакбаль» действовали агрессивно, швыряя камни в жандармов и прибывшие к ним на помощь армейские патрули.

 

Стражи порядка пытаются сохранить ситуацию под контролем, так как действия активистов «Аль-Мустакбаль» угрожали спровоцировать столкновения с населением соседних шиитских кварталов.

Длящиеся уже вторые сутки волнения вызваны назначением 60-летнего технократа Хасана Диаба новым премьер-министром Ливана после того, как лидер «Аль-Мустакбаль» и ведущий политик суннитской общины Саад Харири отказался стать главой правительства, не добившись уступок со стороны парламентского большинства.

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Автор: Мария Милкевич
#беспорядки #ливан #бейрут

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