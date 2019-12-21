Компания Google оштрафована на 150 миллионов евро за антиконкурентное поведение

Антимонопольный регулятор Франции применил к компании Google штрафные санкции в размере 150 миллионов евро за нарушение принципа свободной конкуренции, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

«Регулятор применил санкции к Google за то, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей платформы Google Ads», — уточняет регулятор.

Компании предписано уточнить составление правил работы Google Ads.

Газета Le Monde сообщает, что американский цифровой гигант уже не впервые обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением. Ранее Еврокомиссия уже штрафовала Google за антиконкурентную практику.