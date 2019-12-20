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23:47   20 Декабря 2019
Весь мир

Вице-президент Еврокомиссии поприветствовал договоренности РФ и Украины по газу

Вице-президент Еврокомиссии поприветствовал договоренности РФ и Украины по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что российско-украинская договоренность о транзите газа хорошо сбалансирована, и отметил поддержку канцлера ФПГ Ангелы Меркель и немецкого министра энергетики Петера Альтмайера в процессе трехсторонних переговоров по газу.

Напомним, протокол был подписан вице-президентом ЕК, министром энергетики РФ Александром Новаком и его украинским коллегой Алексеем Оржелем.

«Я приветствую это хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину», — приводит Еврокомиссия слова Шефчовича.

Шефчович также оценил "большие усилия" Москвы и Киева, а также лично Новака и Оржеля. По его словам, таким образом Россия остается надежным поставщиком, Украина сохраняет свою роль стратегической транзитной страны, а Европа «доказывает свою солидарность с Украиной, а также свою поддержку в создании процветающего энергетического рынка».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #газ #еврокомиссия

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