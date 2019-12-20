Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

Контракт на транзит российского газа через Украину сроком на пять лет, предположительно, будет заключен до Нового года, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.

Ранее в «Газпроме» заявили, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий.

Козак отметил, что это будет новый контракт, но не сообщил об ожидаемых объемах транзита, уточнив лишь, что они «необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей».

Также он добавил, что стороны урегулировали взаимные претензии по газу.