Одиннадцать автомобилей попали в аварию на трассе М-4 «Дон»

Одиннадцать автомобилей попали в ДТП на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области, сведения о пострадавших уточняются, рассказали РИА Новости в региональных экстренных службах.

Авария произошла близ населенного пункта Верхний Мамон с участием грузовой газели.

Собеседник агентства уточнил, что в результате столкновения пришлось перекрыть две полосы для движения транспорта. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших выясняются.