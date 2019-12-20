Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

 Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей

Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей
Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

 Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США

Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США
Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

 Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих

Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих
«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

 Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей

Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей
Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

 Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США

Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США
Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

 Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих

Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих
22:48   20 Декабря 2019
Россия

Одиннадцать автомобилей попали в аварию на трассе М-4 «Дон»

Одиннадцать автомобилей попали в аварию на трассе М-4 «Дон»

Одиннадцать автомобилей попали в ДТП на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области, сведения о пострадавших уточняются, рассказали РИА Новости в региональных экстренных службах.

Авария произошла близ населенного пункта Верхний Мамон с участием грузовой газели.

Собеседник агентства уточнил, что в результате столкновения пришлось перекрыть две полосы для движения транспорта. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших выясняются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #авария #дтп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...