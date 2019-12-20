Правительственные силы Сирии в ночь на пятницу отразили две атаки боевиков террористических группировок «Хайат Тахрир аш-Шам», «Ансар ат-Таухид» и «Хуррас ад-Дин».

Об этом сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков, отметив, что в результате атаки боевиков погибли 17 сирийских военнослужащих, а потери нападавших составили порядка 200 человек убитыми и ранеными.

«В 21:45 19 декабря 2019 года после артиллерийской подготовки около 300 боевиков из состава группировок «Хуррас ад-Дин» и «Хайат Тахрир аш-Шам» при поддержке бронетехники предприняли попытку прорыва в направлении населенного пункта Синджар провинции Идлиб на участке Аджаз — Телль-Хазна. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) вклинились в оборону подразделений Вооруженных сил САР на глубину до 1,5 километров, однако были остановлены артиллерийским огнем и ударами авиации», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что в 22:05 пятницы отряд из примерно 400 боевиков террористических группировок «Ансар ат-Таухид» и «Хайат Тахрир аш-Шам», поддерживаемые боевыми машинами пехоты и пикапами с крупнокалиберными пулеметами попытались прорвать позиции сирийских военнослужащих на участке Суккаят – Зарзур чтобы пробиться к населенному пункту Абу-Дали в провинции Идлиб.

Обе атаки были успешно отражены. По словам Боренкова, первую атаку сирийские военнослужащие отбили в период с 00:40 до 01:35 пятницы. Сирийское командование оперативно перебросило на атакованный участок резервные подразделения, и 03.00 20 декабря прорыв был ликвидирован.

Вторая атака была остановлена на минном поле, огнем подразделений первого эшелона правительственных сил, благодаря чему нападавшие понесли серьезные потери.

«К 02:00 20 декабря атака вооруженных группировок была отражена», — добавил Боренков.

Всего за минувшие сутки, по словам руководителя ЦПВС, со стороны незаконных бандформирований, находящихся в Идлибской зоне деэскалации, было зафиксировано 58 обстрелов.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало серию материалов, посвященных происходящим в Сирии событиям. В первом из них говорилось об авторе фейков про ЧВК «Вагнера», сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, который по заданию беглого олигарха Михаила Ходорковского и на его деньги тесно сотрудничает с террористами ИГ* (запрещенной в России террористической группировки) в Сирии.

Во втором материале ФАН рассказал о роли США в создании террористической группировки ИГ*, а также о поддержке и финансировании, которое боевики до сих пор получают от американцев.

Третий материал ФАН был посвящен героизму россиян, помогающих сирийской армии бороться с международным терроризмом. А четвертый раскрыл подробности информационной войны, которую либеральные СМИ ведут в России на деньги американских спонсоров.

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