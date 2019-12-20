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22:36   20 Декабря 2019
Весь мир

Глава ЦПВС сообщил об очередном патрулировании российских военных в Сирии

Глава ЦПВС сообщил об очередном патрулировании российских военных в Сирии

Военная полиция РФ провела очередное патрулирование в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо на границе с Турцией, рассказал на традиционном брифинге глава российского ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Он сообщил, что российские военные проследовали по маршрутам Камышлы – электростанция Мабрук, Айн-Иса – электростанция Мабрук, Камышлы – Хвебира в провинции Хасеке, Аджами – Карокозак, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.

Авиация ВКС РФ тем временем осуществила два патрулирования с вохдуха по маршруту Квайрес – Сабъа-Джафар – Айн-Иса – Бир-Шмандур – Хазима – Хирбет-Халда – Квайрес и по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы.

Напомним, патрулирование проводится согласно российско-турецкому меморандуму о взаимопонимании, ознаменовавшему завершение антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских радикалов в Сирии. Задача патрулирования — не позволить бандформированиям курдов вернуться в буферную зону на границе Сирии с Турцией.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #патрулирование

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