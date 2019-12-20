Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

 Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей

Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей
Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

 Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США

Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США
Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

 Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих

Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих
«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

«Лубянский стрелок» вел скромный образ жизни и практически не употреблял алкоголь

 Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей

Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей
Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу

 Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США

Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США
Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

 Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих

Стражи порядка в ливанском Бейруте применили слезоточивый газ для разгона протестующих
23:07   20 Декабря 2019
Россия

Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей

Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей

Депутаты «Единой России» не поддержали инициативу снизить нештрафуемый порог скорости, так как считают его лишним поводом штрафовать большое количество людей.

Позицию фракции подтвердил секретарь генерального совета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Во время приема граждан в начале декабря председатель «Единой России» Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме — снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения», – приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» провела широкую общественную дискуссию по этому вопросу и большинство граждан выступили против инициативы, поэтому и фракция не поддерживает проект.

Ранее вице-премьер Максим Акимов рассказал, что правкомиссия по безопасности дорожного движения уже прорабатывает вопросы увеличения штрафов за превышение скорости и разграничения наказания за частые нарушения, чтобы предотвратить нарушения.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #единая россия #автомобили #турчак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...