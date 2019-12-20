Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей

Депутаты «Единой России» не поддержали инициативу снизить нештрафуемый порог скорости, так как считают его лишним поводом штрафовать большое количество людей.

Позицию фракции подтвердил секретарь генерального совета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Во время приема граждан в начале декабря председатель «Единой России» Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме — снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения», – приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» провела широкую общественную дискуссию по этому вопросу и большинство граждан выступили против инициативы, поэтому и фракция не поддерживает проект.

Ранее вице-премьер Максим Акимов рассказал, что правкомиссия по безопасности дорожного движения уже прорабатывает вопросы увеличения штрафов за превышение скорости и разграничения наказания за частые нарушения, чтобы предотвратить нарушения.