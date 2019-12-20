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22:25   20 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США

Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский принял нового посла страны в США Владимира Ельченко, отметив в ходе встречи важность привлечения американских инвестиций в украинскую экономику.

Слова Зеленского приводит в пятницу пресс-служба администрации президента Украины.

«Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины», — говорится в документе.

Также отмечается, что президент и посол обсудили в ходе встречи перспективы дальнейшего развития американо-украинских отношений.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил Владимира Ельченко от должности постоянного представителя Украины при ООН, назначив при этом послом Украины в США.

Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США

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Автор: Александр Люблинский
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