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22:08   20 Декабря 2019
Весь мир

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита российского газа

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита российского газа

Россия и Украина подписали в пятницу протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию, и об урегулировании взаимных требований.

Об этом журналистам рассказал представитель «Газпрома».

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований», - говорится в сообщении.

Ранее 20 декабря в Минске состоялся очередной раунд двусторонних переговоров по газовому вопросу, участие в котором с российской стороны приняли глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак.

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Автор: Александр Люблинский
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