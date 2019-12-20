Путин напомнил Западу, что СНГ никогда не забудет подвиги советских людей

Президент России Владимир Путин представил главам стран СНГ рассекреченные документы Великой Отечественной войны и рассказал о традиции пугать Запад Россией во все времена.

«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно, какая она – смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины – большевистская, русская. Какая угодно», – рассказал Путин на неформальной встрече глав стран СНГ.

Путин рассказал, что западные страны были готовы на что угодно, чтобы ослабить СССР, даже на сделку с фашистской Германией, что по мнению Путина, и произошло – этому есть документальные подтверждения.

В ходе встречи Путин выразил уверенность, что в странах СНГ никогда не забудут подвиги советских людей в период Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду.

Ранее РИА Новости сообщило, что Владимир Путин представил коллегам рассекреченные материалы названного периода и обратил внимание на то, что западные деятели того времени не пренебрегали сделками с фашистской Германией.