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22:27   20 Декабря 2019
Россия

Путин напомнил Западу, что СНГ никогда не забудет подвиги советских людей

Путин напомнил Западу, что СНГ никогда не забудет подвиги советских людей

Президент России Владимир Путин представил главам стран СНГ рассекреченные документы Великой Отечественной войны и рассказал о традиции пугать Запад Россией во все времена.

«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно, какая она – смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины – большевистская, русская. Какая угодно», – рассказал Путин на неформальной встрече глав стран СНГ.

Путин рассказал, что западные страны были готовы на что угодно, чтобы ослабить СССР, даже на сделку с фашистской Германией, что по мнению Путина, и произошло – этому есть документальные подтверждения.

В ходе встречи Путин выразил уверенность, что в странах СНГ никогда не забудут подвиги советских людей в период Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду.

Ранее РИА Новости сообщило, что Владимир Путин представил коллегам рассекреченные материалы названного периода и обратил внимание на то, что западные деятели того времени не пренебрегали сделками с фашистской Германией.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #вов #ссср #снг

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